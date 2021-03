En cette Journée internationale des femmes, Danny Desriveaux a voulu donner la parole à deux femmes qui n’ont jamais eu peur de leurs opinions et de leurs principes, Bianelle Legros et Katherine Surin.

Danny Desriveaux

Collaboration spéciale

La première, femme de Bruny Surin, mère de Katherine et de Kimberley-Ann, a toujours su faire sa place dans un monde où les femmes noires gestionnaires n’étaient pas légion. Elle est aujourd’hui directrice du marketing et du développement des affaires à la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

Tôt, elle a transmis ses valeurs à ses filles, qui tiennent essentiellement en trois conseils : « Dream big, work hard, believe in yourself » (Voyez grand, travaillez fort, croyez en vous-mêmes). Elle les a aussi préparées à un monde où elles auraient parfois l’impression de devoir surmonter deux obstacles : être femmes et être noires.

Katherine a suivi les conseils de sa mère jusqu’à tracer sa propre voie pour atteindre l’élite sur les pistes, comme son illustre père avant elle. Elle est aussi devenue une athlète engagée publiquement dans les luttes pour la justice raciale. Une décision qui lui a fait craindre des conséquences, au début, mais qu’elle a fini par assumer complètement.

Danny Desriveaux invite les deux femmes à une discussion sur la place de la femme noire, ambitieuse, dans notre société.

Katherine Surin est une coureuse spécialiste du 400 mètres qui tente de faire son propre (pré)nom sur les pistes du monde entier, portée bien sûr par ce nom de famille connu de tous. Bianelle Legros, mère de Katherine et de Kimberley-Ann, a travaillé au Comité olympique canadien et est aujourd’hui directrice du marketing et du développement des affaires à la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

Danny Desriveaux a joué pour les Alouettes de Montréal de 2007 à 2011, avant de se joindre aux Argonauts de Toronto pour la saison 2012. Il a gagné trois fois la Coupe Grey. Il a ensuite remporté une Coupe Vanier avec les Carabins de l’Université de Montréal comme entraîneur adjoint. Il est aujourd’hui, entre autres, analyste de football sur les ondes de RDS. Il est diplômé de l’Université de Richmond et de l’Université du Connecticut, et père de deux garçons.