Les coureurs du peloton masculin inscrits au 5000 mètres du Meeting d’athlétisme de Toulon dont faisait partie Charles Philibert-Thiboutot ont joué leur va-tout pour réaliser leur temps de qualification olympique, vendredi. Le pari a été perdu, tant pour le Québécois, huitième (14 minutes 14,13 secondes), que pour le vainqueur, le Français Jimmy Gressier (13 minutes 18,00 secondes).

Sportcom

« Nous étions un petit peloton de gars qui se sont essayés pour faire le standard olympique (13 minutes 13 secondes), alors ça passait ou ça cassait. Malheureusement pour moi, ç’a cassé. Je suis passé au rythme du standard aux 3000 mètres et j’ai tenu le coup pour un autre 500 mètres, mais après, ça s’est gâté, malheureusement. Je n’ai pas de raison pour ça », a soutenu Philibert-Thiboutot, qui n’arrivait toujours pas à expliquer les raisons de cette contre-performance quelques heures après la course.

« Je suis en très bonne santé et mes entraînements allaient bien. Je me suis entraîné à Paris avec le gagnant de la course, alors c’est un revers majeur. Je n’ai pas le choix de tourner la page », a ajouté celui qui prenait part à sa première rencontre extérieure cette année.

Le coureur de 30 ans a mentionné être fier d’avoir passé la barre des 3000 mètres sous la marque des 8 minutes (7 minutes 57 secondes) pour la première fois dans un 5000 mètres en compétition. Cependant, ce revers subi vendredi fait naître un doute à savoir s’il tentera de se qualifier sur cette distance pour les Jeux de Tokyo, lui qui vise aussi une place à l’épreuve du 1500 mètres, sa distance de prédilection.

« Ça change un peu les plans par rapport aux Jeux et je pense que je vais plus viser le 1500 mètres, mais ça ne veut pas dire que je ne ferai pas un autre 5000 mètres. […] Ça ne m’est pas arrivé souvent d’avoir un revers comme ça dans ma carrière. C’est une contre-performance et il n’y a pas de raison, mais je suis en forme et en santé et les choses vont très sûrement débloquer plus tôt que tard. Je dois être capable de tourner la page. »

Charles Philibert-Thiboutot sera de retour au pays sous peu pour s’accorder une période de repos pendant sa quarantaine obligatoire de deux semaines.