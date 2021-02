La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a annoncé mercredi la venue d’un nouveau partenaire dans ses rangs, le Groupe MTY, franchiseur en restauration, qui a confirmé un investissement de 20 000 $ annuellement à raison de 16 000 $ en bourses et 4000 $ en services d’accompagnement.

La Presse

L’entreprise parraine ainsi, via le programme de la FAEQ, quatre étudiants-athlètes, Catherine Beauchemin-Pinard (judo), Cendrine Browne (ski de fond), Katherine Surin (athlétisme) et Nicolas Guy Turbide (paranatation) qui ont reçu chacun une bourse individuelle de 4000 $.

« Nous sommes très heureux de soutenir la Fondation de l’athlète d’excellence et les jeunes étudiants-athlètes du Québec car nous voyons un réel parallèle entre ces jeunes talents engagés, disciplinés, créatifs, travaillants et passionnés et les entrepreneurs du monde de la restauration. Nous espérons pouvoir contribuer à faire une différence dans leurs parcours impressionnants car ils inspirent à leur tour nos franchisés à se dépasser », a déclaré Éric Lefebvre, président et directeur général du Groupe MTY via un communiqué.

Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence, a salué l’arrivée du Groupe MTY parmi les partenaires de la FAEQ, surtout en ces temps difficiles de pandémie : « La FAEQ est très privilégiée de pouvoir compter sur un nouveau partenaire, le Groupe MTY, une entreprise québécoise qui désire s’implique dans sa communauté en appuyant nos jeunes leaders de demain. En ces temps difficiles pour la philanthropie, nous sommes reconnaissants de la confiance et générosité de nos partenaires, nouveaux ou loyaux depuis plusieurs années. »