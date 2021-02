Le circuit de la PGA sans Tiger Woods est un scénario qui a toujours été inévitable, simplement à cause de son âge. À la suite de son accident de voiture qui lui a causé de multiples fractures à la jambe droite mardi en banlieue de Los Angeles, ce scénario pourrait arriver plus rapidement.

Doug Ferguson

Associated Press

Le monde du golf n’était pas prêt, mercredi, à envisager le futur de sa plus grande vedette après que l’athlète de 45 ans eut subi sa 10e — et plus complexe — intervention chirurgicale. Il y avait plus de soulagement de savoir qu’il était en vie.

« Écoutez, lorsque Tiger voudra parler de golf, nous allons parler de golf », a déclaré le commissaire Jay Monahan, depuis le site du Championnat du monde de golf, en Floride.

« Lorsque vous devez surmonter ce qu’il va devoir surmonter, je pense que l’amour de tous nos joueurs et de tout le monde ici va se manifester de façon considérable et viendra de toutes les sphères du sport. Je crois qu’il va sentir cette énergie, et je pense que c’est l’aspect sur lequel nous devrions tous nous concentrer. »

Woods a clairement précisé la tâche qui l’attend avec une mise a jour affichée par son équipe, mercredi, sur les réseaux sociaux. On y décrivait la nature de la « longue intervention chirurgicale » effectuée au Harbor-UCLA Medical Center.

Le Dr Anish Mahajan, médecin-chef du centre médical Harbour-UCLA, a dit que Woods s’est brisé les os du tibia et du péroné de sa jambe droite inférieure à plusieurs endroits.

Ces blessures ont été stabilisées avec une tige dans le tibia. Des blessures supplémentaires aux os du pied et de la cheville ont nécessité des vis et d’autres tiges.

Précédemment, Woods a subi quatre opérations pour réparer des ligaments usés dans son genou gauche. C’est son premier traumatisme majeur à la jambe droite. Woods s’est aussi soumis à cinq opérations au bas du dos lors des sept dernières années.

La plus récente, une micro-discectomie, a été effectuée en décembre dernier et avait pour but de retirer un disque compressé qui pinçait un nerf.

« Je dirais, malheureusement, qu’il est très, très improbable qu’il redevienne un golfeur professionnel après ces blessures », a déclaré le docteur Michael Gardner, chef de l’unité de traumatisme orthopédique au Stanford Medical Center.

« Son âge, ses nombreux problèmes au dos ; s’il choisit de tenter de retourner à son niveau de jeu précédent, la route devant lui sera très longue. »

Est-ce que le golf peut se passer du joueur qui, de façon singulière, est le responsable de sa croissance ?

Sa victoire décisive au Tournoi des Maîtres de 1997 a accru de manière importante l’intérêt des médias pour le golf. Plus que le fait qu’il soit devenu le premier golfeur d’origine afro-américaine à revêtir le Veston vert, il a gagné à une cadence inégalée dans l’histoire du circuit. Le synchronisme était impeccable, car la PGA a négocié un contrat de télévision qui a mené à une hausse spectaculaire des bourses.

Woods a signé sa première victoire en 1996, à l’âge de 20 ans, au tournoi Invitation de Las Vegas, où la bourse totale s’élevait à 1,65 million. Au Championnat du monde du golf cette semaine, le champion empochera 1,82 million. Woods a rendu tout le monde plus riche.

Quoi maintenant ?

Les dirigeants de la PGA sont déjà passés par là.

Il y a dix ans, lorsque Woods était encore secoué par de sordides révélations d’épisodes d’adultère en série et qu’il a raté trois mois en raison d’autres blessures, la PGA a conclu une entente de neuf ans pour des droits de télévision plus élevés. Rien ne garantissait que Woods pourrait retrouver la forme de ses beaux jours.

Même lorsqu’il était plus jeune et en meilleure santé, Woods jouait un nombre de tournois limités. Il n’a jamais participé à plus de 21 tournois lors d’une même année sur le circuit de la PGA, qui présentera des évènements pendant 46 semaines cette année.

Il a aussi tendance à retourner sur les mêmes parcours. Mais lorsqu’il joue, et qu’il n’y a pas de pandémie, personne n’a besoin d’analyser les cotes d’écoute pour réaliser son impact.

On peut retrouver jusqu’à six ou sept rangées de spectateurs derrière un tertre de départ ou un vert pour le voir à l’œuvre. Aucun autre joueur n’attire autant l’attention. Les joueurs composant le top-10, tous ensemble, n’y parviennent pas.

Woods ne fait pas déplacer l’aiguille de l’audimètre ; il en est l’aiguille.

Rory McIlroy a été témoin d’un premier retour. Il lui arrive souvent de parler d’un repas qu’il a partagé avec Woods en Floride, peu de temps après sa quatrième opération au dos, une chirurgie de fusion lombaire, en avril 2017.

McIlroy a vu la douleur. Et deux ans plus tard, il a vu Woods remporter le Tournoi des Maîtres pour la cinquième fois, pour son 15e titre à un tournoi majeur.

« Je ne veux rien enlever à ce que Ben Hogan a fait après son accident d’automobile ou à d’autres retours réalisés par des athlètes dans d’autres sports. Mais en ce moment, je n’arrive pas à identifier un retour plus spectaculaire dans le sport que ce parcours qu’il a franchi à partir de ce repas en 2017 jusqu’à son triomphe au Tournoi des Maîtres deux ans plus tard », a affirmé McIlroy.

Ce qui attend Woods et le circuit de la PGA, dans le futur, n’est pas un sujet qui retenait l’attention des golfeurs.

« À ce stade-ci, je pense que tout le monde devrait être reconnaissant qu’il est ici, qu’il est vivant, que ses enfants n’ont pas perdu leur papa », a déclaré McIlroy.

« C’est la chose la plus importante. Le golf est tellement loin de l’équation en ce moment ; ce n’est même pas sur la carte. »

