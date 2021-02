(Prague, République Tchèque) Un apnéiste tchèque a établi un record du monde de natation masculine sous la glace.

La Presse Canadienne

David Vencl a franchi la distance de 80,9 mètres en retenant son souffle, mardi. Dans cette catégorie, les apnéistes ne peuvent pas utiliser de palme, combinaison de plongée, bonnet et poids.

Le record précédent était de 76,2 mètres établi par le Danois Stig Severinsen en avril 2013, selon le Livre des records Guinness.

Vencl a mis une minute et 35 secondes pour établir le record sur un lac de Lahost, dans le nord de la République tchèque.

« C’était plus rapide que ce à quoi je m’attendais, je me sentais bien, a mentionné Vencl. Je savais avec certitude que je nagerai les 80 mètres mais, bien sûr, le poids du moment était la chose qui m’a le plus éprouvé. »

Les organisateurs ont déclaré que la glace avait au moins 30 centimètres d’épaisseur, une condition pour que le record soit reconnu.