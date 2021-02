(Sunrise) Aaron Ekblad et Alex Wennberg ont chacun fourni un but et une passe alors que les Panthers de la Floride ont battu le Lightning de Tampa Bay 5-2, jeudi.

Rick Menning

Associated Press

Frank Vatrano, Carter Verhaeghe et Brett Connolly ont réussi les autres buts de la Floride. Sergei Bobrovsky a stoppé 19 tirs.

Braden Point a signé un doublé pour Tampa Bay, qui était invaincu depuis six matchs. Andrei Vasilevskiy a bloqué 24 rondelles.

Les deux clubs ont un autre rendez-vous samedi soir, à Sunrise.

Le capitaine du Lightning, Steven Stamkos, manquait à l’appel à cause d’une blessure dans le bas du corps. Son cas sera évalué au quotidien. Il ratait un premier match cette saison.

Jonathan Huberdeau a été complice du but de Wennberg, obtenant ainsi une 300e passe dans la Ligue nationale.