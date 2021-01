Face à l’incertitude persistante et aux restrictions sanitaires qui resteront en place pour un bon moment, l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) confirme que les événements La Course, le défi des Cubes énergie et sa Grande récompense, le 1000 KM et La Boucle seront à nouveau en pause pour l’édition 2021. Mais pour continuer à inciter les gens à bouger, le Grand défi sera de retour, en juin, avec l’événement virtuel 1 000 000 KM Ensemble, dans une version renouvelée et « jamais vue au Québec ».

Le Quotidien

L’événement, inclusif et gratuit, offre l’avantage de rallier tous les participants des activités annuelles du GDPL en une seule. Des élèves du primaire, du secondaire, cégeps et universités, en passant par les cyclistes du 1000 KM, de La Boucle, les marcheurs de La Grande marche, les entreprises, les bénévoles et les partenaires sont invités à être de la partie.

> Lisez l'article complet sur le site internet du Quotidien