Courte piste

Marc Gagnon nommé entraîneur adjoint de l’équipe nationale

À un peu plus d’un an des Jeux olympiques de Pékin, Marc Gagnon a été nommé mardi nouvel entraîneur adjoint de l’équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste. Le quintuple médaillé olympique secondera Sébastien Cros, qui prend la tête des programmes féminin et masculin.