(Boston) Pour la première fois de sa riche histoire de 124 ans, le Marathon de Boston a été annulé.

Jimmy Golen

Associated Press

Les organisateurs ont indiqué jeudi qu’ils tiendront plutôt un évènement virtuel où les participants en mesure de valider qu’ils ont couru 42,2 km recevront leur médaille.

La course devait originalement avoir lieu le 20 avril, avant d’être repoussée de cinq mois en raison de la pandémie de COVID-19.

Quelqu'un a mis un masque sur le visage de cette statue appelée « The Starter » et érigée à la ligne de départ du Marathon de Boston à Hopkinton, au Massachusetts.

« Nous ne pouvons pas amener le monde à Boston ce septembre, mais nous pouvons amener Boston au reste du monde pour cette 124e édition historique », a déclaré Tom Grilk, le président et chef de la direction de l’Association athlétique de Boston (BAA).

Si les titres de champions de l’épreuve sont disputés par quelques dizaines de cureurs d’élite, plus de 30 000 coureurs amateurs y participent chaque année et plus d’un million de personnes assistent à leurs exploits tout le long du parcours, de Hopkinton jusqu’au quartier Back Bay, dans Boston. Ces chiffres se voulaient tout un défi pour les organisateurs en raison des mesures de distanciations sociales en vigueur, qui ne seront pas levées d’ici septembre.

L’annulation est la première de la compétition, née en 1897, quand 15 hommes ont tracé une ligne de départ dans la terre à Ashland et se sont dirigés vers la ville pour commémorer les premiers Jeux olympiques modernes, disputés un an plus tôt. En 1918, le format a été modifié en un relais en raison de la Première Guerre mondiale et la course de 2013 a été stoppée quand deux bombes ont explosé au fil d’arrivée, plusieurs heures après que les vainqueurs l’eurent franchi, tandis que plusieurs participants se trouvaient encore sur le parcours.

Pour chacune de ces années, la course a été disputée en avril, lors du jour férié soulignant les batailles de Lexington et Concord, qui ont marqué le début de la Guerre d’indépendance des États-Unis.

Traditionnellement, les Red Sox mettent leur match à l’horaire en matinée afin que leurs partisans puissent se rendre vers Kenmore Square après la rencontre afin de voir les coureurs passer avec un peu plus d’un kilomètre à courir.

En mars, quand la course a été repoussée au 14 septembre, le maire, Marty Walsh, a fait le vœu de tenter de sauver les quelque 211 millions US que l’évènement rapporte dans les coffres de la ville. La BAA et les marathoniens amassent aussi environ 40 millions pour diverses œuvres caritatives.

Walsh avait déclaré à l’époque qu’il n’était pas question d’oublier les dizaines de milliers de coureurs dont c’est le rêve de courir le Marathon de Boston. Le Marathon de Tokyo a été couru tel que prévu en mars, mais seulement avec environ 200 coureurs d’élite et sans les quelque 38 000 coureurs amateurs qui s’y étaient inscrits. Les spectateurs du Marathon de Los Angeles ont reçu comme consigne de pratiquer la distanciation sociale.

« Ce n’est pas le Marathon de Boston. Nous sommes un marathon inclusif, a déclaré Walsh. Le Marathon de Boston est pour tout le monde. »

Le Marathon de Boston de 2021 doit avoir lieu le 19 avril et la 125e édition doit être courue le 18 avril 2022.