(New York) La Major League Soccer a annoncé que les clubs pouvaient commencer à se servir des terrains d’entraînement extérieurs pour des séances d’entraînement en petits groupes, organisées en conformité avec les protocoles de santé et de sécurité détaillés qui ont été développés en concertation avec des experts médicaux et des experts en maladies infectieuses.

La Presse canadienne

Il s’agit là d’un pas additionnel vers une relance éventuelle des activités dans la ligue au cours de l’été.

Dans un communiqué, la MLS précise que ces séances en petits groupes se feront sur une base volontaire et ne peuvent pas être incompatibles avec les politiques émises par les autorités locales de santé publique et gouvernementales.

L’Impact consulte la Santé publique

Dans un texto, l’Impact a fait savoir que le processus visant à envoyer un protocole officiel aux autorités de la Santé publique était en marche.

Ces séances offriront la possibilité aux joueurs d’effectuer des exercices physiques et techniques tout en respectant des protocoles d’éloignement physique, y compris au sein des groupes.

Contrairement au communiqué qu’elle avait publié le 1er mai au sujet de la reprise des entraînements individuels, qui pouvaient reprendre le 6 mai, la MLS n’a fixé aucune date précise pour cette nouvelle étape.

Avant de commencer les séances en petits groupes, chaque équipe doit fournir à la MLS un plan propre au club, révisé et approuvé par le personnel médical du club et par des experts locaux en maladies infectieuses.

Seulement dehors

Les équipes devront continuer de respecter de nombreuses directives, incluant l’utilisation exclusive des terrains extérieurs.

L’accès aux installations intérieures restera interdit à tous les joueurs à l’exception, sous la direction du personnel médical du club, des joueurs en rééducation ou ayant besoin d’un traitement médical pour qui les soins ne peuvent pas être prodigués dans la sécurité de leur domicile.

Les clubs pourront diviser chaque terrain complet en un maximum de deux moitiés égales et pourront affecter un groupe de joueurs à chaque terrain complet ou à chaque moitié de terrain. Dans une moitié de terrain, les clubs peuvent délimiter un maximum de six zones clairement définies, distantes les unes des autres d’au moins trois mètres.

Distanciation par zones

À tout moment, un seul joueur pourra se trouver dans une même zone, afin de respecter les normes d’éloignement physique tout au long de la séance. Ainsi, un même groupe peut être composé d’un maximum de six joueurs, chaque joueur se trouvant dans une zone différente.

Les joueurs pourront uniquement s’entraîner avec les autres joueurs de leur propre groupe et ne peuvent pas interagir avec les autres groupes. Les groupes ne peuvent pas être réorganisés au cours de la séance d’entraînement, mais les clubs peuvent réarranger la distribution des joueurs dans chaque groupe d’une séance à l’autre.

De leur côté, les entraîneurs et les membres de l’encadrement technique devront porter un masque couvrant leur visage en tout temps et devront donner leurs instructions aux joueurs depuis l’extérieur du terrain, sans jamais monter dessus, tout en demeurant à une distance d’au moins trois mètres des autres membres de l’encadrement et des joueurs.

Les clubs devront donc continuer à appliquer les directives des protocoles de santé et de sécurité en place pour les séances d’entraînement individuel, incluant un questionnaire de dépistage standardisé avant chaque arrivée au lieu d’entraînement et la prise de température au moment de l’arrivée des joueurs aux installations.

Par ailleurs, la MLS a indiqué que le moratoire sur les entraînements collectifs, valable dans l’ensemble de la ligue, reste en vigueur jusqu’au mercredi 1er juillet inclusivement.