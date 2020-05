Rappel de quelques évènements marquants qui se sont produits au fil du temps entre le 25 et le 31 mai.

27 mai 2000: le Québec en deuil

À 78 ans, atteint d’un cancer à l’abdomen qui s’est généralisé, le légendaire Maurice Richard meurt à l’Hôtel-Dieu de Montréal. L’émeute au Forum en 1954, à la suite de sa suspension, en avait fait le porte-étendard de la nation. « Pour plusieurs, l’œuvre de Maurice Richard s’inscrit au cœur de la Révolution tranquille et le nom trouve naturellement place parmi ceux des plus grands, des Félix Leclerc et des René Lévesque », racontait Gilles Blanchard en une de La Presse. Le Rocket est inhumé en chapelle ardente au centre du Forum de Montréal, et des milliers d’amateurs peuvent ainsi pleurer la mort de leur héros.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Maurice Richard

25 mai 1994: le leader absolu

En retard 2-3 dans la série qui oppose les Rangers de New York aux Devils du New Jersey, Mark Messier, capitaine des Blue Shirts, se fâche et promet la victoire dans le prochain match. Cette partie débute mal pour les Rangers, qui accordent deux buts aux Devils. Tirant de l’arrière 2-1 au début de la troisième période, le capitaine prend en charge la partie et réussit un tour du chapeau avec l’aide d’un jeune Alex Kovalev en état de grâce comme lui seul savait le faire. Inspirés par Messier, les Rangers remportent la Coupe Stanley pour la première fois en 44 ans.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mark Messier

25 mai 1935: dernière démonstration de puissance

Fin de carrière difficile pour Babe Ruth, maintenant avec les Braves de Boston. Vieillissant et malade, le « Bambino » montre les dents pour une ultime fois en frappant ses trois derniers circuits lors d’un match contre les Pirates de Pittsburgh. Son dernier circuit sort même du stade Forbes Field, un exploit que personne n’avait encore réussi. Cela n’empêche pas les Braves de perdre la partie 11-7.