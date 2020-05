New York donne le feu vert aux professionnels pour reprendre l’entraînement

Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a permis aux équipes professionnelles de regagner leurs installations afin de reprendre l’entraînement dès dimanche après une pause de plus de deux mois.

Associated Press

La région de la ville de New York est l’une des plus touchées par la pandémie de COVID-19, mais les nouveaux cas d’infection et le nombre de décès ont une tendance à la baisse depuis quelques jours.

Le baseball majeur, la NBA et la LNH ont tous entrepris des discussions pour reprendre leurs saisons, interrompues — ou qui n’a pas été lancée, dans le cas du baseball — avec leur association de joueurs respective.

« Je crois que le sport peut revenir sans qu’il n’y ait de spectateurs dans les amphithéâtres. Faites-le ! a dit Cuomo. Entendez-vous sur le plan économique ; nous voulons vous voir en action. Nous souhaitons que les gens puissent regarder des sports. Comme ils sont encore à la maison, ça leur donne quelque chose à faire. C’est un retour vers la normalité. Alors nous allons travailler avec les équipes sportives et les encourageons à lancer leurs camps d’entraînement le plus tôt possible. »