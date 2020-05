Mauvaise journée au bureau : quatre cyclistes d’élite vous en racontent une

De son propre aveu, à ses débuts, Guillaume Boivin n’était « pas prêt du tout » pour le niveau qu’il allait affronter, notamment à ses premiers Championnats du monde juniors, où il n’a pas été en mesure de compléter le parcours. « Après les deux tiers, je pleurais sur le siège arrière du camion de l’équipe nationale. Je venais de me faire rincer. On pensait qu’on était bons en bicycle, mais on a réalisé qu’on avait des croûtes à manger. »