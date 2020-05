Leylah Fernandez s’inspire de «petits grands» athlètes

(Montréal) Que peuvent bien avoir en commun Wayne Gretzky, Sidney Crosby, Mike Tyson, Floyd Mayweather, Pele et Lionel Messi ? Réponse : ils figurent tous parmi les plus grands de leur discipline, historiquement, sans avoir été les plus grands, physiquement.