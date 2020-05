Alexandre Pratt Chronique

Qui mérite un documentaire de 10 heures?

La série The Last Dance, sur Michael Jordan et les Bulls de Chicago, des belles années, c’est comme un tango. Il y a du rythme. Du caractère. De la passion. Et surtout, du souffle. Car contrairement aux dernières minutes d’un match de basket, il n’y a jamais de temps mort. Même après huit heures. Un exploit.