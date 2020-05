Du tennis et du golf amateurs dès mercredi en Angleterre

Le gouvernement britannique a annoncé que les courts de tennis et les terrains de golf peuvent rouvrir à compter de mercredi, en Angleterre.

Associated Press

Il faut toutefois jouer avec des membres de son propre foyer.

Les terrains ont été fermés en mars lorsque la Grande-Bretagne a imposé le confinement, en raison de la pandémie du coronavirus.

Les gymnases et les piscines restent fermés, bien que la baignade dans la mer ou les lacs soit autorisée.

L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord peuvent définir leur propre position sur les courts de tennis et les terrains de golf. Leurs administrations ont déjà indiqué qu’une version plus stricte du confinement serait maintenue.

Dans un discours prononcé dimanche, le premier ministre britannique Boris Johnson a exposé les grandes lignes d’un assouplissement des restrictions, tout en gardant des formes de distance sociale.

Johnson a déclaré que les gens peuvent « faire du sport, mais uniquement avec des membres de votre propre foyer ».

Johnson n’a donné aucune indication sur la reprise des sports professionnels comme la Premier League, en arrêt depuis le mois de mars.