Carey Price a offert un message d’encouragement à deux garçons qui ont perdu leurs parents lors de la tuerie en Nouvelle-Écosse le mois dernier.

La Presse canadienne

Le gardien du Canadien de Montréal a envoyé un message vidéo à Alex Blair, 11 ans, et son frère Jack, 10 ans.

Vous n’êtes pas seuls, dit Price dans la vidéo. Je pense à vous et il y a plein de personnes autour de vous qui tiennent profondément à vous. C’est correct de leur parler et d’exprimer ce que vous ressentez. Carey Price, s’adressant aux deux orphelins Blair

Greg et Jamie Blair ont été deux des 22 personnes tuées les 18 et 19 avril derniers lors d’un carnage qui a touché cinq communautés rurales de la Nouvelle-Écosse. Le couple opérait une entreprise de vente, installation et gestion d’unités de gaz naturel et de propane.

« Vous pouvez et vous allez passer à travers ce moment grâce au caractère que vous avez hérité de vos parents », a dit Price.

Greg Blair avait aussi eu deux autres fils dans une relation précédente. Tyler, son garçon le plus âgé, a publié la vidéo sur Instagram.

« Je veux juste que tu saches à quel point ce message a touché mes deux petits frères. Ils n’arrivent pas à croire que tu as dit leur nom », a écrit Tyler dans la publication.

« Tu es une personne extraordinaire ! Et en plus, tu es le meilleur gardien au monde. »