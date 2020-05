Le Preakness Stakes, l’une des trois courses formant la triple couronne des sports hippiques aux États-Unis, pourrait être présenté au cours de l’été ou à l’automne.

Stephen Whyno

Associated Press

Selon une personne au courant des tractations, le Maryland Jockey Club et NBC Sports ont réservé trois dates possibles pour tenir la deuxième des trois courses habituellement présentées vers la fin du printemps.

La personne s’est confiée à l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat parce qu’aucune décision n’a été prise.

La chaîne affilée du réseau NBC à Baltimore, où est présentée la course, a rapporté que le Preakness aura lieu le 3 octobre. Selon la source de l’Associated Press, il s’agit de l’une des dates ayant été retenues. On aurait aussi bloqué une date au mois de juillet et une autre au mois d’août.

Les autorités concernées prévoient choisir la date en fonction de questions liées à la santé et à la sécurité.

Le Derby du Kentucky, la première des trois épreuves au calendrier régulier, a été déplacé du 2 au 5 septembre. Aucune date n’a été fixée pour le Belmont Stakes.