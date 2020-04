Pour la première édition du Programme de bourses Fondation LDT au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), les coprésidents de la Fondation LDT, Laurent Duvernay-Tardif et Florence Dubé-Moreau, ont remis hier 16 bourses de 1500 $ à de jeunes étudiants-athlètes du Québec.

La Presse

Ces derniers, âgés entre 12 et 14 ans au moment de la sélection, se distinguent non seulement sur les bancs d’école et dans leur sport respectif, mais cultivent également une passion pour une discipline artistique.

En ces temps de confinement et de pandémie mondiale, nos jeunes ont besoin d’encouragement et de renforcement positif afin de rester motivés pour la prochaine saison sportive et l’atteinte de leurs futurs objectifs. C’est donc lors d’une remise de bourses virtuelle en direct sur Instagram que la Fondation LDT a procédé au dévoilement des récipiendaires, qui ont pu à leur tour, échanger avec les coprésidents Laurent et Florence.

« À l’image de la mission de la Fondation LDT, notre bourse encourage l’équilibre entre les sports, les arts et les études. En tant qu’ancien boursier de la FAEQ, je suis particulièrement fier que notre fondation offre un soutien financier à 16 jeunes qui nous impressionnent par leur discipline, leur engagement et la passion qui les habite », a déclaré Duvernay-Tardif par voie de communiqué.

Le garde des Chiefs de Kansas City a été boursier de la FAEQ en 2009, pour son leadership au niveau collégial, et en 2013, pour son excellence sportive et académique au niveau universitaire.