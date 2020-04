PHOTO RALPH LAUER, AP

Le Québécois Alexandre Tagliani (98), parti en pôle position, poursuivi par l’Écossais Dario Franchitti (10) et le reste du peloton lors de la course au Circtuit du Texas à Forth Worth, le 9 juin 2012. La saison d’IndyCar devrait commencer à Forth Worth le 6 juin, une date de plus en plus incertaine.