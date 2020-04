Le Tour de l’Île de Montréal cycliste n’allait pas y échapper. Comme tous les autres événements et festivals de la province, le populaire rassemblement a été annulé vendredi.

La Presse

Vélo Québec en a fait l’annonce, citant évidemment « l’évolution de la situation liée à la COVID-19 ». L’organisme rappelle « le climat d’incertitude actuel et les délais requis pour mener à bien les derniers préparatifs en vue des événements prévus en mai et en juin. »

Du même souffle, Vélo Québec confirme aussi l’annulation du Tour la Nuit, du Défi métropolitain et des activités vélo-boulot. Tous ces événements devaient avoir lieu entre le 31 mai et le 7 juin. Le Défi Vélo Mag, prévu le 20 juin en Montérégie, a aussi été annulé.

« Malgré les défis à relever, nous croyons que le report de ces événements est en phase avec les plus récentes directives gouvernementales et dans l’intérêt et la sécurité de tous les participants, bénévoles, employés et partenaires », a dit par voie de communiqué Suzanne Lareau, présidente-directrice générale à Vélo Québec.