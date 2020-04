Être confiné ou faire le tour du monde en solitaire : « Mais ça n’a rien à voir ! »

(Paris) « Ce n’est pas du tout la même chose, mais pas du tout ! » Michel Desjoyeaux, comme Francis Joyon et Samantha Davies, tous marins d’exception, ne voient pas de comparaison possible entre la période de confinement imposée pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et leur vie en solitaire lors d’une course au large.