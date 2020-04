En raison de la pandémie de COVID-19, le Marathon de Boston offre des remboursements. C’est la première fois de son histoire, qui remonte à 1897.

Associated Press

Les organisateurs ont indiqué que tous ceux qui sont inscrits pour la 124e édition de la course qui devait avoir lieu le 18 avril ce mois-ci peuvent participer le 14 septembre, date de reprise. Mais si c’est impossible pour eux, ils peuvent demander un remboursement, comme ceux qui se sont inscrits au 5 km devant avoir lieu le samedi avant le marathon.

Plus de 30 000 coureurs sont inscrits pour l’un des marathons les plus prestigieux du monde. Il en coûte 205 $ US pour les Américains et 255 $ pour les athlètes internationaux.