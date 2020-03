Des joueurs de baseball craignent pour leur santé

Le baseball majeur et l’Association des joueurs contemplent plusieurs scénarios de relance afin de jouer le plus de matchs possible quand la pandémie de COVID-19 sera chose du passé. Mais le receveur des Reds de Cincinnati Tucker Barnhart a soulevé un point intéressant, sûrement partagé par plusieurs de ses collègues : est-ce que de tenter d’insérer le plus de matchs dans le plus court délai possible et de prolonger la saison jusqu’en novembre, voire décembre, ne pourrait pas causer davantage de blessures ?