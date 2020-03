L’épreuve montréalaise de la Série mondiale de triathlon, qui devait se dérouler en juin, a été reporté en lien à la pandémie de la COVID-19, vendredi.

La Presse canadienne

L’événement prévoyait des compétitions les 24, 26, 27 et 28 juin, notamment au Port de Montréal.

Sur son site internet, l’Union internationale de triathlon mentionne aussi le fait que le Canada a fermé ses frontières aux étrangers sauf aux Américains, et ce jusqu’au 30 juin.

On peut y lire :

« Compte tenu du caractère international du [triathlon] et de la nationalité de bon nombre de ses officiels et participants (de plus de 40 pays), le Triathlon international de Montréal, Triathlon Canada et World Triathlon sont obligés de reporter (l’étape de Montréal) à une date ultérieure en 2020. »

Les organisateurs se préparaient pour une cinquième édition de l’évènement à Montréal.

Il s’agit de la quatrième course de la première série de triathlon à être reportée.

L’étape japonaise à Yokohama est toujours prévue en mai.