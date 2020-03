(Montréal) Si le Comité international olympique (CIO) ne met pas les athlètes en priorité, c’est aux athlètes de le forcer à prendre la bonne décision dans le cas des Jeux de Tokyo.

Fréédric Daigle

La Presse canadienne

C’est la logique derrière la pétition lancée par Dominick Gauthier, qui demande au CIO de reporter d’un an les prochains Jeux d’été, dans l’incertitude en raison de la pandémie de la COVID-19.

L’ex-bosseur et olympien souhaite par ce geste que le CIO remette les athlètes au cœur de ses préoccupations et qu’il cesse de les maintenir dans l’ignorance et l’incertitude au sujet des Jeux qui doivent s’ouvrir dans quatre mois, presque jour pour jour.

Gauthier a déjà obtenu les signatures des ex-olympiens Alexandre Bilodeau (bosses), Jean-Luc Brassard (bosses), Sylvie Fréchette (nage synchronisée), Philippe Gagnon (natation), Jennifer Heil (bosses) et Clara Hughes (patinage de vitesse), Lyne Bessette (cyclisme), Alex Harvey (ski de fond) et Joannie Rochette (patinage artistique).

Cette initiative canadienne est la première action concertée d’un groupe d’athlètes provenant d’un même pays.

Plus tôt cette semaine, l’ex-hockeyeuse Hayley Wickenheiser avait lancé la première salve en accusant sur Twitter le CIO d’agir de façon irresponsable en voulant tenir à tout prix les JO à la date prévue, soit du 24 juillet au 9 août.

« D’affirmer qu’ils iront de l’avant tel que prévu représente une injustice pour les athlètes à l’entraînement et le public en général, avait écrit Wickenheiser, sextuple olympienne membre de la Commission des athlètes du CIO.

“Je crois que le fait que le CIO affirme que les Jeux auront lieu comme prévu démontre un manque de sensibilité et est irresponsable compte tenu de l’état actuel des choses. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans les 24 prochaines heures, encore moins dans les trois prochains mois. »