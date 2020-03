PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Louisville) Le Derby du Kentucky sera repoussé de mai à septembre en raison des inquiétudes concernant la pandémie de COVID-19, selon ce qu’a rapporté un média local.

Associated Press

Citant des sources non identifiées, le Courier-Journal of Louisville a mentionné que Churchill Downs allait reporter le Derby du 2 mai au 5 septembre, faisant en sorte qu’il s’agira de la première fois en 75 ans que la course ne se tiendra pas lors du premier samedi de mai.

Une annonce formelle sera effectuée mardi.

La dernière fois que le Derby n’a pas eu lieu lors du premier samedi de mai remonte à 1945, lorsque le gouvernement américain a banni les courses de chevaux en raison de la Seconde Guerre mondiale. L’interdiction a été levée le 8 mai et le Derby s’est tenu le 9 juin.

La seule autre fois que le Derby ne s’est pas déroulé en mai remonte au 29 avril 1901.

Le Derby du Kentucky est le plus récent événement sportif majeur à avoir été repoussé ou annulé en raison de la pandémie de COVID-19, joignant les volets masculin et féminin du tournoi du « March Madness » et le Tournoi des Maîtres.

Plusieurs ligues professionnelles, dont la LNH, la NBA, la MLS et le Baseball majeur ont dû suspendre leur saison ou en repousser le début.