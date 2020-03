L’Institut national du sport du Québec a avisé lundi ses groupes d’entraînements et ses athlètes que son complexe d’entraînement du Parc olympique sera fermé jusqu’à la levée de l’ordonnance du gouvernement.

Simon Drouin

La Presse

Les activités de l’INS Québec étaient suspendues depuis samedi. « Nous sommes conscients que cette situation vient entraver la préparation des athlètes pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques et autres rendez-vous sportifs importants », a indiqué Gaëtan Robitaille, président-directeur général de l’Institut national du sport du Québec, dans l’avis envoyé à ses membres.

« Nous sommes cependant convaincus que la meilleure façon d’aider les athlètes, c’est de les garder en santé. Nous croyons également qu’il est primordial de contribuer à l’effort collectif en faisant preuve de responsabilité sociale et en se joignant à la chaine de solidarité qui s’est créée au Québec. On vante souvent les capacités d’adaptation et la résilience dont savent faire preuve les athlètes devant les imprévus et les coups durs. Nous sommes convaincus qu’ils pourront encore une fois être des modèles pour la population. »

PHOTO D’ARCHIVES MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’Institut national du sport est installé au Parc olympique depuis son inauguration en 2014.

Plusieurs sports ont élu domicile à l’INS Québec, sis au Parc olympique de Montréal, pour y tenir leurs activités d’entraînement : judo, boxe, plongeon, escrime, gymnastique, boccia, natation artistique et paralympique, water-polo. Les athlètes peuvent également y recevoir des services médico-sportifs et scientifiques.

« Les consultations qui peuvent se faire à distance, comme la nutrition, continueront de fonctionner », a précisé le porte-parole Jean Gosselin. « Tout comme le travail de nos scientifiques, dans la mesure du possible. »

Nicolas Gill, entraîneur et directeur général de Judo Canada, avait déjà donné congé à tous ses groupes cette semaine. Quelque 125 judokas s’entraînent chaque semaine au dojo de l’INS Québec.

« Je ne suis pas surpris [par la fermeture], a fait savoir Gill. J’étais même surpris qu’ils tentent de garder ça ouvert considérant les enjeux. À la grandeur de l’endroit, ça prend un minimum de personnes pour garder ça en vie. »

« À partir de la semaine prochaine, on va voir comment les choses vont évoluer, a ajouté le double médaillé olympique. Est-ce qu’on donne un plan individualisé aux athlètes pour garder un minimum de forme ? Est-ce qu’on essaie d’organiser des groupes d’entraînement avec un nombre limité de personnes ? Toutes avenues sont possibles. »