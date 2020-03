(Toronto) Les essais olympiques et paralympiques canadiens de natation ont été remis en raison des inquiétudes entourant la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

Natation Canada a annoncé le report des essais vendredi, à la suite d’un ordre du gouvernement provincial de l’Ontario d’empêcher les rassemblements de plus de 250 personnes.

Les essais étaient prévus du 30 mars au 5 avril, au Toronto Pan Am Sports Centre.

« Alors que 3000 et 5000 personnes sont attendues quotidiennement, nos essais olympiques et paralympiques auraient largement dépassé les recommandations du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, a affirmé par voie de communiqué le président-directeur général de Natation Canada, Ahmed El-Awadi. Nous constatons aussi que d’autres provinces et villes restreignent l’accès aux piscines et nous réalisons que des athlètes ne seront pas en mesure de s’entraîner et de se préparer adéquatement. »

El-Awadi a indiqué que les billets achetés par l’entremise du revendeur Ticketmaster seront remboursés.

Natation Canada a aussi dit que les Championnats de l’Est et de l’Ouest 2020, prévus à Windsor, en Ontario, et à Saskatoon, du 16 au 19 avril, seront également annulés.

Natation Canada prendra d’autres décisions d’ici le 21 avril quant à la situation des essais olympiques et des compétitions nationales à venir en 2020, y compris les Championnats en eau libre, prévus les 25 et 26 avril, au Grand Caïman.