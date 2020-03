Famille Hughes: joueurs de mère en fils

(Canton, Michigan) Ellen Hughes arrive un peu à la course au café pour l’entrevue. Pas qu’elle semble fatiguée, mais disons que la vie va vite en ce lundi matin paisible dans la lointaine banlieue de Detroit. Puis, on l’écoute nous raconter ses 48 dernières heures et on comprend.