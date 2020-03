(Buffalo) Patric Hornqvist a marqué deux buts, propulsant les Penguins de Pittsburgh vers une victoire de 4-2 face aux Sabres de Buffalo, jeudi.

John Wawrow

Associated Press

Sidney Crosby et Marcus Pettersson ont aussi touché la cible pour les Penguins, qui ont gagné un deuxième match de suite après avoir traversé une séquence de six revers. Evgeni Malkin a amassé deux aides et Matt Murray a stoppé 28 tirs.

Jake McCabe et Marcus Johansson ont répliqué pour les Sabres, qui ont encaissé un cinquième revers d’affilée. Jonas Johansson a repoussé 28 lancers.

Le capitaine des Sabres Jack Eichel a été blanchi de la feuille de pointage pour une sixième fois de suite, sa plus longue disette en cinq saisons de carrière dans la LNH.

Les Sabres n’avaient pas perdu au moins cinq matchs de suite en temps réglementaire depuis une séquence de six défaites entre le 28 décembre 2015 et le 8 janvier 2016.