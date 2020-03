Hurricanes 3 – Canadien 4: utile et soulagé

Ce que ce vestiaire aurait pu être lourd. Une avance de trois buts perdue. Un but égalisateur marqué avec 77 secondes à jouer en troisième période. On fait souvent la blague du vieux disque égratigné, mais on peut imaginer que la frustration, l’indignation des joueurs auraient atteint un niveau inégalé jusqu’ici.