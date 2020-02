Plongeon: Meaghan Benfeito et Philippe Gagné en finale à Montréal

(Montréal) Les Québécois Meaghan Benfeito et Philippe Gagné tenteront d’ajouter quelques médailles supplémentaires à la récolte canadienne, samedi, après s’être qualifiés pour leur finale respective à la Série mondiale de plongeon de Montréal.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse canadienne

Benfeito, triple médaillée olympique, convoitera en début de soirée une deuxième médaille en autant de jours. La veille, elle a contribué à la solide récolte de deux disques d’or et d’un autre de bronze des plongeurs canadiens au Centre sportif du Parc olympique.

La Montréalaise, âgée de 30 ans, et sa coéquipière Caeli McKay étaient donc de retour à la piscine, samedi matin, pour les demi-finales de l’épreuve individuelle à la tour, après avoir remporté la médaille d’or la veille lors de l’épreuve féminine à la tour synchro — leur première victoire ensemble sur ce circuit.

Benfeito a survolé sa demi-finale avec une récolte de 359,75 points, terminant avec 58 points d’avance sur sa plus proche rivale, l’Américaine Delaney Schnell.

Pour sa part, McKay, de Calgary, a abouti au sixième et dernier échelon de sa vague, après avoir particulièrement raté l’exécution de ses deuxième et quatrième plongeons. L’Albertaine a ainsi été éliminée, car seules les trois premières plongeuses de chaque groupe accédaient à la finale, qui sera présentée un peu plus tard en soirée.

McKay pourra cependant se reprendre puisqu’elle participera, en compagnie du Québécois Vincent Riendeau, à la finale mixte à la tour synchro. Cette épreuve ne fait pas partie du programme olympique.

Du côté des hommes, Gagné, de Montréal, a imité Benfeito et dominé sa demi-finale de l’épreuve individuelle au tremplin de 3 m avec 474,10 points.

PHOTO CHRISTOPHER MORRIS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Philippe Gagné

Son compatriote François Imbeau-Dulac, de Saint-Lazare, a eu moins de chance et terminé au sixième et dernier rang de son groupe. Il a donc été évincé.

La veille, Gagné et Imbeau-Dulac avaient abouti au pied du podium au tremplin de 3 m synchro.

La Série mondiale de plongeon de Montréal est un peu moins relevée qu’initialement prévu, notamment à cause de la menace associée à la propagation du coronavirus.

Outre le forfait de l’équipe chinoise, d’autres pays, dont le Japon, la Corée du Sud, l’Italie et la France, sont également absents ce week-end.

La compétition se poursuit jusqu’à dimanche, et elle sert en quelque sorte de répétition aux athlètes en vue des Jeux olympiques de Tokyo, qui doivent avoir lieu l’été prochain.