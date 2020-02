Meaghan Benfeito et Caelie McKay ont commencé la Série mondiale de plongeon de Montréal en force, remportant l’or à l’épreuve de 10 m synchronisé, vendredi midi, au Centre sportif du Parc olympique.

Simon Drouin

La Presse

Les Canadiennes ont totalisé 313,02 points pour devancer nettement les Malaisiennes Pandelela Pamg et Mun Yee Leong, auteures de 297,66 points. Les Russes Iuliia Timoshinina et Ekaterina Beliaeva ont complété le podium (288,30).

« C’est notre maison, notre piscine, on voulait vraiment donner le meilleur spectacle possible, a réagi Benfeito après la cérémonie des médailles. C’est ce qu’on a fait. On s’est amusées et on a ri tout le long de la compé. C’est ce qui arrive quand on s’amuse. On est capables de bien plonger. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont totalisé 313,02 points pour devancer nettement les Malaisiennes Pandelela Pamg et Mun Yee Leong, auteures de 297,66 points.

Premières avant le début de la cinquième et dernière ronde, Benfeito et McKay ont gardé le meilleur pour la fin, exécutant le meilleur deux et demi arrière avec une vrille et demie de la compétition (76,80). Les Malaisiennes n’ont pas été en mesure de répondre avec le même saut (64,32).

Au pied du podium aux derniers Mondiaux de Gwangju (Corée du Sud), la Québécoise de 30 ans et l’Albertaine de 20 ans ont décroché leur première victoire sur le circuit de la Série mondiale depuis leur réunion en 2016. Elles avaient gagné l’argent à Montréal l’an dernier.

Championnes mondiales en titre, les Chinoises sont restées à la maison, conséquence de l’épidémie de coronavirus. Benfeito et Filion ont néanmoins battu les deux autres équipes qui les avaient devancées à Gwangju l’été dernier.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Caeli McKay et Meaghan Benfeito

« C’est sûr que c’est différent, a admis Benfeito. Tu veux toujours battre les Chinoises, C’est vraiment elles qu’on essaie de dépasser. Ça fait 20 ans que je plonge, ça fait 20 ans que j’essaie de les battre. Mais tu veux aussi prendre l’occasion de gagner quand elles ne sont pas là. Ça ne veut pas nécessairement dire qu’elles auraient gagné aujourd’hui [si elles avaient été là]. Aujourd’hui, c’est nous qui avons été meilleures que tout le monde. On va juste être heureuses de ça. »

Benfeito, triple médaillée olympique, avait déjà gagné l’or à la Série mondiale du Mexique en 2014. Il s’agit de son 32e podium en synchro sur le circuit le plus relevé de la FINA.

Imbeau-Dulac et Gagné quatrièmes

Au 3 m synchro, François Imbeau-Dulac et Philippe Gagné ont pris le quatrième rang avec 380,19 points. Les Québécois étaient cinquièmes avant la dernière ronde, où ils ont réussi le deuxième saut de la ronde.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac

Les Russes Evgenii Kuznetsov et Nikita Shleikher (421,95) ont décroché l’or en réussissant le meilleur plongeon de l’épreuve à leur dernier passage. Ils ont ainsi surpassé les Britanniques Daniel Goodfellow et Jack Laugher, vice-champions mondiaux (415,74). Les Mexicains Yahel Castillo Huerta et Juan Celaya Hernandez (407,22) ont cueilli le bronze, comme à Gwangju l’an dernier.

Aux Mondiaux, les Canadiens avaient fini 25es et derniers à la suite d’un accident de Gagné, qui avait frappé la planche sur un plongeon renversé. Le duo avait ensuite remporté l’argent aux Jeux panaméricains de Lima.