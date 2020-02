Par amour et par passion du triathlon

Un dernier baiser pour la route, et c’est bientôt parti pour l’Ironman 70.3. Sur les bords du lac Tremblant, Salomé Queffelou attend son tour en faisant quelques exercices de respiration pour se calmer. Pendant ce temps, Andréa Chalas a déjà démarré la portion de natation. « Je me suis mis à sourire dès les premiers mouvements dans l’eau. J’étais heureux d’être là après un an de préparation. »