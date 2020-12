PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS

Sans la pandémie et ses conséquences, l’année 2020 aurait sans doute été celle de Bryson DeChambeau. Par sa puissance et son constant désir de repousser les limites du sport, l’Américain de 27 ans a fait parler de lui, au point où il est devenu le golfeur le plus polarisant qui soit. Le point fort de sa saison aura évidemment été sa victoire écrasante lors du U.S. Open, sur le parcours Winged Foot de Mamaroneck, dans l’État de New York.