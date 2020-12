(Edmonton) Hockey Canada a annoncé jeudi que Kirby Dach, le capitaine de l’équipe nationale junior, ratera le Championnat mondial junior 2021 en raison d’une blessure à un poignet.

La Presse Canadienne

Dach, qui a été sélectionné troisième au total par les Blackhawks de Chicago lors du repêchage 2019 de la LNH, a subi cette blessure dans la victoire de 1-0 du Canada en match préparatoire contre la Russie mercredi.

Il retournera à Chicago pour être examiné par les médecins de l’équipe.

Alors que Dach patinait en zone neutre, en troisième période, il est entré en contact avec l’attaquant russe Ilya Safonov. Ce contact en apparence anodin s’est finalement avéré très malchanceux pour Dach, qui a retraité au banc avec la main droite pendante.

Après la rencontre, l’entraîneur-chef du Canada, André Tourigny, n’avait pas été en mesure de donner une mise à jour quant à l’état de santé de son capitaine. Tourigny avait cependant indiqué que Dach devait se soumettre à des radiographies.

La séquence a échappé à pratiquement tout le monde du côté d’Équipe Canada junior, mais l’effet s’est fait ressentir après la rencontre. Le défenseur Jamie Drysdale, qui a été l’auteur de l’unique but de l’affrontement, espérait que son coéquipier s’en tire sans blessure sérieuse.

« Je n’ai honnêtement pas vu le jeu et je ne sais pas ce qui est arrivé. Tu ne veux pas voir quelqu’un quitter vers le vestiaire de cette façon. C’est un coéquipier, un frère. J’espère que tout va bien aller de son côté, mais nous verrons ce qui va se passer », a indiqué Drysdale.

Dach, qui n’avait pas pris part au tournoi l’an dernier parce que les Blackhawks avaient choisi de le garder au sein de leur équipe, agissait comme un leader depuis le début du camp de sélection. Tourigny n’avait pas hésité à le nommer capitaine.

Il en aurait été à sa première participation au Championnat mondial junior.

« Kirby était excité de représenter le Canada et d’être le capitaine de notre équipe au Championnat mondial junior 2021, et nos joueurs, entraîneurs et membres du personnel sont tous déçus qu’il ne puisse pas participer au tournoi cette année », a déclaré Scott Salmond, premier vice-président des équipes nationales à Hockey Canada.

« Nous saluons l’engagement et le leadership de Kirby et nous savons à quel point il avait hâte de représenter fièrement son pays au Mondial junior. Il était dévoué à son rôle de capitaine et prêt à contribuer à la défense de notre médaille d’or. Nous lui souhaitons que tout se passe pour le mieux et qu’il se rétablisse rapidement en vue de son retour sur la glace avec les Blackhawks », a ajouté Salmond.

Sur la scène internationale, Dach a gagné une médaille d’or avec l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada à la Coupe Hlinka-Gretzky 2018, où il a récolté sept points, et il a porté les couleurs d’Équipe Canada Noirs au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans de 2017.

Le Championnat mondial junior 2021 de l’IIHF s’amorcera le jour de Noël avec trois matchs. Le Canada entamera son tournoi le 26 décembre contre l’Allemagne dans un duel qui doit s’amorcer à 18 h.