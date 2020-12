LNH 2020

La rédemption du Lightning

L’année 2020 dans la LNH a été marquée par l’interruption de ses activités en raison de la pandémie de COVID-19, comme la plupart des secteurs du divertissement à travers le monde. Mais l’année a été aussi ponctuée de la conquête de la Coupe Stanley par le Lightning de Tampa Bay, un peu plus d’un an après avoir subi un des échecs les plus humiliants de l’histoire de la LNH.