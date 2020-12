Le directeur général des Alouettes de Montréal Danny Maciocia a poursuivi ses emplettes vendredi en offrant de nouveaux contrats à plusieurs joueurs, dont le joueur de ligne offensive québécois Kristian Matte.

La Presse Canadienne

Matte, qui est originaire de Saint-Hubert, disputera donc une 11e campagne avec les Alouettes, après avoir obtenu une première nomination au sein de l’équipe d’étoiles de l’Est en 2019. Le vétéran s’est aussi mérité une quatrième nomination consécutive en tant que joueur de ligne offensive par excellence chez les Alouettes.

Le vétéran âgé de 35 ans a disputé les 18 rencontres de l’équipe en 2019, aidant les Alouettes à limiter les adversaires à 39 sacs du quart, en plus d’aider à créer les brèches qui ont permis à la formation montréalaise de pointer au deuxième rang du circuit avec 2236 verges de gains au sol.

« Kristian est un autre exemple de vétéran qui a le succès de cette organisation à cœur, et qui tient à nous aider à connaître du succès en équipe, lui qui se veut un rouage important de notre ligne à l’attaque », a expliqué Maciocia par voie de communiqué.

Maciocia a aussi accordé de nouveaux pactes au demi défensif américain Greg Reid, au joueur de ligne défensive américain Antonio Simmons, ainsi qu’aux receveurs américains Dante Absher, Namaan Roosevelt, Fabian Guerra et Teo Redding. « Nous sommes heureux de pouvoir continuer à annoncer ces nouvelles ententes, démontrant une fois de plus que notre noyau de joueurs veut demeurer ensemble et gagner le championnat à Montréal », a affirmé le nouveau patron des Oiseaux.

Plus tôt cette semaine, l’équipe montréalaise a paraphé de nouvelles ententes avec trois joueurs québécois, c’est-à-dire le joueur de ligne à l’attaque Philippe Gagnon, le centre-arrière Christophe Normand et le joueur de ligne défensive Junior Luke.

Ils ont aussi annoncé que le quart Vernon Adams fils avait accepté de restructurer son contrat afin de permettre à l’organisation de poursuivre sa relance après une saison perdue par la pandémie.