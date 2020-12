Josh Dueck sera le chef de mission du Canada pour les Jeux paralympiques d’hiver de Pékin, en 2022.

La Presse Canadienne

Le Comité paralympique canadien (CPC) en a fait l’annonce, mercredi.

Le skieur de 39 ans a remporté trois médailles aux paralympiques, en plus d’être le premier à réaliser un périlleux arrière en fauteuil-ski.

Dueck a subi une fracture de la colonne vertébrale en 2004, en effectuant un saut.

Il a remporté la médaille d’argent en slalom aux Jeux paralympiques de Vancouver, en 2010, puis l’or au combiné et l’argent en descente quatre ans plus tard, à Sotchi. Il a aussi gagné une médaille d’or et une d’argent au X Games de 2014.