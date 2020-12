PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK D’ATHLÉTISME ROUGE ET OR

Jessy Lacourse et Jean-Simon Desgagnés honorés

(Montréal) Jessy Lacourse et Jean-Simon Desgagnés, deux représentants de l’athlétisme, ont été parmi les athlètes honorés lors du gala du sport universitaire québécois de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), mardi.

La Presse Canadienne

L’évènement a couronné sept des meilleurs étudiants-athlètes de la saison 2019-2020, en plus d’octroyer 461 000 $ en bourses de mérite et de recrutement à plus de 90 étudiants-athlètes des niveaux collégial et universitaire, au Québec.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER D’ATHLÉTISME ROUGE ET OR Jessy Lacourse

« Les étudiants-athlètes ont dû faire preuve d’une grande résilience ces derniers mois face aux adaptations constantes que leur a imposées la pandémie de la COVID-19, tant à l’école que dans le sport, a mentionné la directrice générale de la Fondation de l’athlète d’excellence, Patricia Demers.

« Notre nouvelle structure mise en place en 2017 et 2018, qui peut nous permettre d’accompagner un étudiant-athlète dans son cheminement académique et sportif pendant huit ans, devient plus pertinente que jamais. »

Étudiante-athlète de l’année dans la catégorie Excellence sport individuel, Lacourse (éducation au préscolaire et enseignement au primaire) brille en athlétisme avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Médaillée d’or au 3000 m des Championnats canadiens universitaires, la résidente de Québec a été choisie au sein de la première équipe d’étoiles de U SPORTS.

Élue athlète féminine des Championnats québécois, elle y a remporté le 3000 m, le 1500 m et le relais 4x800 m, en plus de finir deuxième au relais 4x400 m.

Étudiant-athlète de l’année dans la catégorie Excellence sport individuel, Desgagnés (médecine) s’impose en athlétisme et cross-country avec le Rouge et Or.

Médaillé d’or au 3000 m et d’argent au 1500 m au niveau universitaire canadien, l’athlète masculin par excellence du RSEQ a enlevé les titres universitaires québécois au 1500 m, au 3000 m et au cross-country.

Le résident de Saint-Ferréol-les-Neiges a fait partie des premières équipes d’étoiles de U SPORTS et du RSEQ.

Également Étudiant-athlète de l’année dans la catégorie Excellence académique, Desgagnés a maintenu une moyenne académique de 3,94 sur 4,30 et a obtenu 28 crédits.

L’étudiante-athlète de l’année dans la catégorie Excellence sport d’équipe est Amaiquen Siciliano (administration des affaires) en basketball, avec les Gaiters de l’Université Bishop’s.

Athlète par excellence du RSEQ, elle a conduit les Gaiters au deuxième rang de la saison régulière en étant la meilleure pointeuse du circuit.

L’athlète originaire de Buenos Aires, en Argentine, a également été retenue au sein des premières équipes d’étoiles de U SPORTS et du RSEQ.

L’étudiant-athlète de l’année dans la catégorie Excellence sport d’équipe est Andrew Seinet-Spaulding (travail social) en football, avec les Redbirds de l’Université McGill.

Meneur du RSEQ avec sept sacs et 13,5 plaqués avec perte, il a été honoré du titre de joueur défensif de l’année du RSEQ.

Le Montréalais a de plus été choisi comme joueur de ligne de l’année et au sein des équipes d’étoiles défensives par U SPORTS et le RSEQ.

L’étudiante-athlète de l’année dans la catégorie Excellence académique est Béatrice Guay (orthophonie) en badminton avec le Rouge et Or.

L’athlète de Lévis a maintenu une moyenne académique de 4,18 sur 4,30, tout en obtenant 28 crédits.

Nommée au sein de la première équipe d’étoiles du RSEQ, elle a mis la main sur des médailles d’argent en simple, en double mixte ainsi qu’à l’épreuve par équipe aux Championnats québécois universitaires.

L’étudiant-athlète de l’année dans la catégorie Leadership est Jonathan Tedeschi (philosophie de l’environnement) en athlétisme et cross-country, avec le Rouge et Or.

Membre de nombreuses associations et différents mouvements étudiants, le Montréalais gère notamment la dizaine de projets d’Univert Laval, en tant que co-coordonnateur général.

Récipiendaire d’un prix de leadership et d’engagement social du RSEQ, il s’implique aussi bénévolement dans une chaire en foresterie autochtone et dans un café étudiant.