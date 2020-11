Daniil Medvedev triomphe aux Finales de l’ATP

(Londres) Confronté à un déficit et une défaite imminente, Daniil Medvedev a soudainement modifié sa stratégie lors des Finales de l’ATP et mérité le plus important titre de sa carrière grâce à une victoire de 4-6, 7-6 (2), 6-4 face à Dominic Thiem dimanche soir à l’O2 Arena, à Londres.