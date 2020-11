Boxe

Quand s’arrêter ?

Le différend entre Marc Ramsay et Eleider Álvarez n’est que le plus récent cas du genre. Combien de fois a-t-on entendu un entraîneur demander à son boxeur d’accrocher les gants sans que celui-ci obtempère ? Et qu’en est-il de cette impression que cela se produit plus souvent en boxe que dans les autres sports ? Discussions avec des entraîneurs, un ex-boxeur et un docteur en psychologie du sport.