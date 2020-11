Mikaël Kingsbury et les sœurs Justine et Chloé Dufour-Lapointe ne dévaleront pas le parcours de bosses Flying Mile de la station de ski de Mont-Tremblant cet hiver en Coupe du monde, a confirmé Ski acro Canada, vendredi matin.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse Canadienne

Les bosseurs canadiens ont récemment été informés que les épreuves de ski acrobatique de Mont-Tremblant (bosses) et Val Saint-Côme (sauts) seront déplacées dans une bulle du parc olympique de Calgary cet hiver.

Selon la directrice des opérations commerciales et partenariats d’affaires à Ski acro Canada, Sandra Haziza, ces décisions ont été prises pour des motifs financiers et sanitaires-la hausse des cas de coronavirus dans les régions administratives où se trouvent ces stations de ski préoccupent grandement son organisation.

Selon Mme Haziza, Tourisme Québec n’a pas versé les subventions nécessaires pour l’organisation de ces évènements sportifs de haut niveau. Elle n’a toutefois pas voulu préciser le montant des subventions convoitées.

Cette décision risque d’entraîner d’importantes conséquences économiques pour la région de Mont-Tremblant et de Val Saint-Côme. Des messages ont été laissés par La Presse Canadienne à ce sujet à l’Hôtel de ville de Mont-Tremblant et à la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant.

Ski acro Canada planche maintenant en partenariat avec Snowboard Canada sur un projet de « bulle » à Calgary. Pour éponger cette facture qui s’annonce salée, Mme Haziza a reconnu que son organisation misait sur des subventions du gouvernement albertain et de la ville de Calgary. Les pourparlers sont toujours en cours.

Les épreuves de ski acrobatique de Mont-Tremblant et de Val Saint-Côme devaient se dérouler respectivement les 23 et 31 janvier 2021. Il s’agissait de rares épreuves sportives de calibre international encore prévues en sol québécois cette saison.

Les épreuves de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de Montréal et Laval, prévues en novembre, ont été annulées plus tôt cette année, à cause de la pandémie. Les Championnats du monde de patinage artistique de Montréal, prévus en mars dernier, ont subi le couperet pour les mêmes motifs.

Néanmoins, à l’instar de bien des Québécois à l’aube de l’hiver, une faible lueur d’espoir subsiste au bout du tunnel. Mme Haziza a en effet indiqué « que nous voulons retourner à 100 % au Québec pour ces épreuves l’année prochaine ».