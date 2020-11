PHOTO CAPTURE D’ÉCRAN YOU TUBE

Lors des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, le 13 février 2018, la pilote de bobsleigh russe Nadezhda Sergueïeva était apparue dans une vidéo publiée sur YouTube. Elle arborait un chandail portant la mention : « I don't do doping » (Je ne me dope pas). Dix jours plus tard, le 23 février, durant les Jeux, Sergueïeva échouait un test antidopage. La substance trouvée dans son échantillon d’urine était le trimétazdine, un médicament utilisé pour les personnes souffrant d’angine et qui figure sur la liste des produits interdits de l’Agence mondiale antidopage.