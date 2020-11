Règle No 1 pour un gardien de but : toujours garder les yeux sur le ballon

Le gardien de but Carlos Aguayo, du FC Vinaros, une petite équipe de 6e division espagnole, a marqué de belle façon et égalisé la marque, juste avant la fin d’un match. Après avoir abandonné son but pour venir prêter main-forte à ses coéquipiers, il marque d’un tir décoché à 20 mètres du but adverse.

La Presse

La foule (plutôt nombreuse, malgré la COVID-19) et les commentateurs décrivant le match sont en extase, mais pas autant que le gardien et ses coéquipiers.

Encore ému, Aguayo retourne tranquillement vers son but, remercie le Bon Dieu en regardant le ciel… mais ne voit pas le lob décoché par le joueur d’en face, un dénommé Marcos Cano, sur l’engagement.

Le ballon lui passe par-dessus la tête.

Les deux commentateurs passent de l’extase à la stupéfaction. Le gardien Carlos Aguayo aussi.