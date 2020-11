Règle No 1 pour un gardien de but : toujours garder les yeux sur le ballon

Le gardien de but Carlos Aguayo, du FC Vinaros, une petite équipe de 6e division espagnole, a marqué de belle façon et égalisé la marque, juste avant la fin d’un match. Après avoir abandonné son but pour venir prêter main-forte à ses coéquipiers, il marque d’un tir décoché à 20 mètres du but adverse.