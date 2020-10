Éclosions de COVID-19

Le Tour d’Italie perd deux équipes, mais gagne avec Sagan

(Tortoreto) Coup d’éclat de Peter Sagan : le Slovaque, star annoncée au départ, a fini par gagner, mardi, à Tortoreto, dans la 10e étape d’une course frappée de plein fouet par la COVID-19 et abandonnée par deux équipes à cause de cas positifs dans leur effectif.