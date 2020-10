L’état des forces dans la NFL

La plupart des équipes de la NFL doivent disputer au moins un match le jeudi soir. La ligue semble avoir choisi de présenter ses affrontements les moins intéressants en début de saison, question de garder le plus d’intérêt possible. Or, même si nous n’amorçons que la quatrième semaine d’activité, on doute que celui entre les Broncos et les Jets, jeudi soir, passe à l’histoire.