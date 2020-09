Le dopage, juste « un passe-temps »

Le Dr Mark Schmidt dit avoir dopé les athlètes « par amour du sport »

(Munich) Le docteur Mark Schmidt, cerveau du réseau de dopage sanguin démantelé en 2019 lors de l’opération « Aderlass », est passé aux aveux mardi lors de son procès à Munich, affirmant avoir agi « par fascination et amour pour le sport » et non par appât du gain.